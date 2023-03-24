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13:04 (мск), источник: © РИА Новости

Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Эстония объявила российского дипломата персона нон-грата, он должен покинуть страну к 29 марта, говорится в заявлении МИД республики.

Источник: Reuters

«Сегодня, 24 марта, министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного российского посольства и представило дипломатическую ноту об объявлении дипломатического сотрудника посольства персона нон-грата», — объявили в ведомстве.

Как уточняется, деятельность россиянина в Таллине сочли противоречащей Венской конвенции — его обвинили в «подрыве безопасности и конституционного порядка путем распространения пропаганды».

В российском МИД анонсировали «соответствующий ответ». В аналогичных случаях ведомство, как правило, действует симметрично.

В январе Москва объявила о решении понизить уровень дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. В российском МИД называют Эстонию среди «наиболее враждебных по отношению к России государств» с «русофобией, возведенной в ранг официальной доктрины».

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