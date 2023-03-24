Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата

«Сегодня, 24 марта, министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного российского посольства и представило дипломатическую ноту об объявлении дипломатического сотрудника посольства персона нон-грата», — объявили в ведомстве.
Как уточняется, деятельность россиянина в Таллине сочли противоречащей Венской конвенции — его обвинили в «подрыве безопасности и конституционного порядка путем распространения пропаганды».
В российском МИД анонсировали «соответствующий ответ». В аналогичных случаях ведомство, как правило, действует симметрично.
В январе Москва объявила о решении понизить уровень дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. В российском МИД называют Эстонию среди «наиболее враждебных по отношению к России государств» с «русофобией, возведенной в ранг официальной доктрины».