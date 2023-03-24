Песков назвал «стимулирующие» телеграммы Сталина директорам предприятий «бесценным опытом»

Один из таких документов замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев зачитал на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии России по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения.
«Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война. Поэтому, конечно, это бесценный опыт», — сказал Песков, отвечая в пятницу на вопрос журналистов, насколько уместным в Кремле считают обращаться к сталинскому опыту.
23 марта Медведев потребовал от оборонки восполнять то, что не было сделано, и зачитал директорам предприятий для примера телеграмму Иосифа Сталина 1941 года на аналогичную тему.
В телеграмме, в частности, говорилось: «Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали».