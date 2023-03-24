Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военным, уничтожившим беспилотники в Севастополе

«Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота ордена Мужества, которые, находясь на боевом дежурстве, отразили атаку беспилотных аппаратов», — отметили в военном ведомстве.
Наград удостоены две девушки-военнослужащие и начальник дежурной службы.
В МО отметили, что Шойгу поздравил их с государственными наградами и поблагодарил за образцовое исполнение служебных обязанностей. «Вы сделали то, что должны были сделать, то, что предписывала вам служба. Не растерялись, проявили находчивость, уверенность ну и в известной мере самоотверженность. Не всякому дается вот таким образом противостоять противнику, — привели в военном ведомстве слова министра. — Я вас поздравляю и очень надеюсь, что вы и дальше будете также верой и правдой служить нашей стране, нашему делу ну и, конечно, Военно-морскому флоту».
По данным Минобороны РФ, «ранним утром 22 марта противником была предпринята попытка проведения террористического акта на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь». Находясь на посту наблюдения, старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко обнаружили и уничтожили неизвестные беспилотные аппараты, движущиеся в направлении базы. Все три аппарата были уничтожены прицельным огнем из стрелкового вооружения. Начальник дежурной службы капитан 3 ранга Владимир Горбань, который принимал участие в уничтожении целей, также удостоен ордена Мужества.
Ранее Шойгу поручил представить военнослужащих к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.