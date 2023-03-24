Пентагон: США не хотят конфликта с Ираном после ударов на северо-востоке Сирии

«Мы не стремимся к конфликту или войне с Ираном, — сказал он. — Наша цель — окончательный разгром “Исламского государства” (запрещенная в РФ террористическая группировка — прим. ТАСС)». «[Но] если наши люди окажутся под угрозой, мы будем реагировать соответственно и соразмерно», — добавил Райдер.
Отвечая на вопросы журналистов о том, возлагают ли США ответственность за удар по базе непосредственно на Иран, Райдер отметил, что, по американским оценкам, при ударе был использован беспилотник «иранского происхождения», а осуществили его группировки, связанные к Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). «Мы знаем, что эти группы поддерживаются Ираном. Так что Иран определенно играет роль в обеспечении того, чтобы такие инциденты не происходили», — добавил он.
Говорить о том, что ответственность за атаку несет Иран, Райдер не стал, хотя журналист несколько раз пытался добиться от него однозначного ответа на этот счет.
Райдер также однозначно не исключил вероятность дальнейших действий в связи с ударом по базе на северо-востоке Сирии. «Что касается будущих операций, то я не буду ни о чем говорить заранее. Скажу лишь, что мы всегда оставляем за собой право на соответствующий ответ, если наши силы оказываются под угрозой», — добавил он.
Ранее Пентагон сообщил, что иранский беспилотный летательный аппарат совершил нападение на базу возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии, в результате чего погиб один американский контрактник, пять военнослужащих и еще один контрактник США пострадали. В ответ ВВС США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии, которые, по версии Вашингтона, могут быть связаны с КСИР.