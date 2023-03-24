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22:03 (мск), источник: ТАСС

Пентагон: США не хотят конфликта с Ираном после ударов на северо-востоке Сирии

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. США не стремятся к расширению конфликта или войне с Ираном после удара по базе международной коалиции на северо-востоке Сирии. Об этом заявил в пятницу на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Источник: Reuters

«Мы не стремимся к конфликту или войне с Ираном, — сказал он. — Наша цель — окончательный разгром “Исламского государства” (запрещенная в РФ террористическая группировка — прим. ТАСС)». «[Но] если наши люди окажутся под угрозой, мы будем реагировать соответственно и соразмерно», — добавил Райдер.

Отвечая на вопросы журналистов о том, возлагают ли США ответственность за удар по базе непосредственно на Иран, Райдер отметил, что, по американским оценкам, при ударе был использован беспилотник «иранского происхождения», а осуществили его группировки, связанные к Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). «Мы знаем, что эти группы поддерживаются Ираном. Так что Иран определенно играет роль в обеспечении того, чтобы такие инциденты не происходили», — добавил он.

Говорить о том, что ответственность за атаку несет Иран, Райдер не стал, хотя журналист несколько раз пытался добиться от него однозначного ответа на этот счет.

Райдер также однозначно не исключил вероятность дальнейших действий в связи с ударом по базе на северо-востоке Сирии. «Что касается будущих операций, то я не буду ни о чем говорить заранее. Скажу лишь, что мы всегда оставляем за собой право на соответствующий ответ, если наши силы оказываются под угрозой», — добавил он.

Ранее Пентагон сообщил, что иранский беспилотный летательный аппарат совершил нападение на базу возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии, в результате чего погиб один американский контрактник, пять военнослужащих и еще один контрактник США пострадали. В ответ ВВС США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии, которые, по версии Вашингтона, могут быть связаны с КСИР.

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