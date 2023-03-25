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01:03 (мск), источник: ТАСС

Байден утверждает, что Китай не может предложить России что-то существенное

ОТТАВА, 25 марта. /ТАСС/. Запад успешнее расширяет альянсы, а значение сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличено», поскольку Пекин не может предложить что-то существенное Москве. Такое мнение высказал в пятницу президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, отвечая на просьбу прокомментировать значение визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

Источник: Reuters

«Мы значительно расширили наши союзы. Ничего такого ни с Китаем, ни с Россией, ни с кем-либо еще в мире я не видел. В нынешней ситуации США и НАТО сильнее. Мы все вместе: G7, QUAD (объединение Австралии, Индии, США и Японии — прим. ТАСС), АСЕАН, Япония, Корея. Как сообщает мой аппарат, я уже за время пребывания на посту президента встретился с 80% мировых лидеров. Это мы расширяем альянсы, наши противники — нет. Так что скажите, куда это идет», — сказал он.

Скажите мне — я спрашиваю риторически, а не буквально — как и при каких обстоятельствах Китай принял какие-то значительные обязательства по отношению к России? В экономическом смысле? Их торговля выросла по сравнению с чем? Я не отношусь несерьезно к Китаю, не отношусь несерьезно к России, но я думаю, что мы это значительно преувеличиваем.

Джо Байден

«Я не отношусь несерьезно к тому, что делают Китай и Россия, и это может стать значительно хуже, но давайте смотреть на перспективу, — продолжил президент США. — Мы объединенные коалиция, мы Соединенные Штаты и Канада».

При этом Байден, дойдя до фразы «что делают Китай и Россия», оговорился, упомянув вместо КНР Японию, но потом извинился и исправился.

Си Цзиньпин 20—22 марта совершил государственный визит в РФ — первый после переизбрания на пост председателя КНР. В понедельник он четыре с половиной часа один на один беседовал с президентом России Владимиром Путиным, а во вторник провел на переговорах в Кремле в различных форматах около шести часов. Стороны подписали по итогам визита два заявления и назвали его успешным.

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