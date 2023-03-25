Ученые узнали, почему покупные овощи и фрукты не имеют вкуса Изменения в геноме продуктов заметили еще более полувека назад
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
14Выбраны лучшие подводные снимки года
Главное
Спецоперация на Украине
07:05 (мск), источник: Life.ru

Скандинавские страны объединят воздушную оборону из-за соседства с Россией

Командующие Военно-воздушных сил (ВВС) Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции подписали соглашение о намерениях сотрудничать в области воздушной обороны. Об этом сообщает издание Aftenposten.

Источник: Reuters

По данным газеты, идея соглашения заключается в том, чтобы ВВС четырёх скандинавских стран, которые располагают примерно 250 боевыми самолётами, действовали как единое целое. В совокупности у них имеется примерно столько же самолётов, что и у ВВС Франции или Британии. Документ охватывает задачи ВВС, их структуру, персонал и обеспечение. Это относится в том числе к радарным установкам, вертолётам, средствам ПВО, подготовке личного состава, управлению и логистике.

Перевести договорённости в практическую плоскость планируется уже в ближайшее время, чтобы зимой следующего года провести учения Nordic Response — скандинавский вариант манёвров НАТО Cold Response.

«Как близким соседям России, [нам] важно создать совместный потенциал, который… Россия будет принимать в своих расчётах во внимание», — приводит издание слова командующего ВВС Норвегии генерала Рольфа Фолланда.

Ранее сообщалось, что над Чёрным морем вблизи Крыма накануне кружил британский самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint. Самолёт-шпион летел в сопровождении двух истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании.

Иван Косицын

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Роковые женщины Сталина: Неудачные браки и счастливая тайная любовь
Тайные цифры судьбы: что означает номер квартиры, в которой вы живёте
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта