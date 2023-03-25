10:13 (мск), источник: © РИА Новости
Медведев: иноагенты не должны иметь права получать доходы из России
Медведев призвал принять закон, запрещающий иноагентам получать деньги в России.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лица со статусом иноагента не должны иметь права получать доходы из источников в России — это безнравственно, нужны соответствующие изменения в законодательство, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
«Что касается тех, кто живёт там, но получает деньги из источников в России, да ещё и совершил уголовное преступление, связанное с дискредитацией наших Вооружённых сил — вот это действительно и аморально, и недопустимо. Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России», — сказал Медведев, говоря о тех, кто покинул страну.
Он добавил, что «это просто абсолютно безнравственное дело».