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10:13 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев: иноагенты не должны иметь права получать доходы из России

Медведев призвал принять закон, запрещающий иноагентам получать деньги в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лица со статусом иноагента не должны иметь права получать доходы из источников в России — это безнравственно, нужны соответствующие изменения в законодательство, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

«Что касается тех, кто живёт там, но получает деньги из источников в России, да ещё и совершил уголовное преступление, связанное с дискредитацией наших Вооружённых сил — вот это действительно и аморально, и недопустимо. Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России», — сказал Медведев, говоря о тех, кто покинул страну.

Он добавил, что «это просто абсолютно безнравственное дело».

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