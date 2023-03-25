Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником

День работника культуры отмечается в России в субботу.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня у нас есть возможность выразить благодарность особым людям. Всем, кто создаёт произведения литературы и музыки, театрального, кинематографического и изобразительного искусства, вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное воспитание, раскрывает способности детей и молодёжи. Сохраняет и приумножает многонациональную культуру нашей большой страны», — говорится в поздравлении.
Мишустин добавил, что правительство РФ уделяет приоритетное внимание культурной сфере. Благодаря национальному проекту «Культура» преображаются музеи, театры и библиотеки, а детские школы искусств оснащаются современным оборудованием и учебными материалами. Кроме того, в крупных и малых городах, посёлках открываются модульные библиотеки и многофункциональные центры.
По его словам, цифровые технологии позволяют создавать виртуальные кинозалы и выставки, сохранять книжные памятники, что делает жизнь миллионов граждан России более яркой и насыщенной.
«Каждый из вас своим талантом, энергией, мастерством обогащает российскую культуру, открывает людям красоту, помогает постигать окружающий мир … От всей души желаю вам новых успехов и достижений, вдохновения, крепкого здоровья и благополучия», — отметил Мишустин.
Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года. День работника культуры отмечают представители творческих специальностей, сотрудники российских библиотек, музеев, дворцов культуры и сельских клубов.
По традиции в канун Дня работника культуры в Московском Кремле проходит ежегодная церемонию вручения премий президента РФ молодым деятелям культуры и премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Премий президента РФ для молодых деятелей культуры 2022 года удостоены режиссер Айдар Заббаров, скульптор Екатерина Пильникова и артист балета Сергей Полунин.
Премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 года присуждены режиссеру Александру Галибину, руководителю «Народного хореографического ансамбля “Радость” Виктору Гоцуленко, худруку ансамбля “Радость” Ларисе Феоктистовой и режиссеру Инессе Ковалевской.