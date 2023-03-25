ЕС может запретить странам Центральной Азии доступ к единому рынку за помощь РФ

«Европейские столицы обсуждают планы ввести торговые санкции в отношении стран, которые помогают Москве уклоняться от карательных мер», — информирует источник.
Отмечается, что лидеры ЕС заметили приток товаров в страны Центральной Азии, которые могут быть применены как для пользования обществом, так и для создания вооружения. К примеру, к числу экспортируемых благ относятся стиральные машины или подержанные автомобили. Предполагается, что эти товары страны Азии параллельно импортируют РФ.
Евросоюз решил провести переговоры с государствами, чтобы предупредить их о возможных санкциях в случае, если они и дальше будут использовать себя как площадку для обхода антироссийских ограничительных мер. В первую очередь, если факт реэкспорта будет доказан, для Азии будет введен запрет на доступ к единому рынку ЕС.
Ранее, 24 марта, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала целью 11-го пакета антироссийских санкций ужесточение борьбы с обходом уже принятых рестрикций.
10 марта на сайте Белого дома было опубликовано совместное заявление президента США Джо Байдена и лидера ЕК. В нем указано, что ЕС вместе с Соединенными Штатами нацелены на борьбу с незаконным экспортом санкционных товаров в Россию.
В связи с этими заявлениями Казахстан с 1 апреля намерен ввести мониторинг всех экспортируемых и импортируемых товаров. Об этом 22 марта сообщил портал Eurasianet.org со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника.
В Кремле, в свою очередь, отнеслись с пониманием к решению дружественной страны. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва ценит партнерство с Астаной и будет поддерживать с ней тесные связи. Также представитель главы страны добавил, что Запад напрямую угрожает всем странам, которые отказались поддерживать их санкционную политику в отношении России, жесткими рестрикциями.
Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.