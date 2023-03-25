Азербайджан заявил о «мерах локального контроля» в Лачинском коридоре

БАКУ, 25 марта. /ТАСС/. Подразделениями азербайджанской армии были предприняты «меры локального контроля» в северной части Лачинского коридора, заявило в субботу министерство обороны республики.
В ведомстве отметили, что в последние дни азербайджанская сторона фиксирует активизацию незаконных строительных работ на грунтовых дорогах, ведущих из Карабаха в Армению в объезд некоторых участков Лачинского коридора. «Эти дороги также используются для охраны и снабжения боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований. Учитывая ситуацию, подразделениями азербайджанской армии были осуществлены необходимые меры локального контроля с целью недопущения использования грунтовых дорог севернее Лачинской дороги для противоправных действий, а также нагнетания обстановки путем переброски оружия и боеприпасов из Армении», — говорится в заявлении.