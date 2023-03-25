Кроме того, по его словам, необходимо было остановить газопровод «Северный поток — 2» на стадии строительства,
Также Олланд посетовал, что западные организации и фирмы не ушли из России намного раньше.
Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014—2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами Донецкой и Луганской народных республик.
В свою очередь, Минск-2 — комплекс мер по выполнению Минских соглашений — был согласован в белорусской столице в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.
Однако в декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель указала, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время на подготовку к противостоянию с Россией.
Спустя месяц бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что нормандский формат переговоров по Украине был политической имитацией.
В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обман Запада касательно целей Минских соглашений требует фиксации и квалификации в правовом пространстве.