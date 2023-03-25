День рождения «ОК»: как произошло самое популярное слово в мире 23 марта свой день рождения отмечает выражение «ОК». Мы используем его постоянно, но мало что знаем о самом популярном слове нашего времени
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
20В Бразилии начался сезон карнавалов
Главное
Спецоперация на Украине
22:06 (мск), источник: Известия

Экс-президент Франции признался в обмане России с помощью Минских соглашений

Заключение Минских соглашений сыграло в пользу Украины, заявил 24 марта экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. По мнению бывшего главы французского государства, за это полученное время украинское сторона смогла нарастить военную мощь.

Источник: AP 2022

Кроме того, по его словам, необходимо было остановить газопровод «Северный поток — 2» на стадии строительства,

Также Олланд посетовал, что западные организации и фирмы не ушли из России намного раньше.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014—2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами Донецкой и Луганской народных республик.

В свою очередь, Минск-2 — комплекс мер по выполнению Минских соглашений — был согласован в белорусской столице в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Однако в декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель указала, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время на подготовку к противостоянию с Россией.

Спустя месяц бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что нормандский формат переговоров по Украине был политической имитацией.

В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обман Запада касательно целей Минских соглашений требует фиксации и квалификации в правовом пространстве.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
переговорыдипломатия