В Польше заявили, что выставили ЕС счет на €2 млрд за оружие Киеву

"У нас есть еще немного постсоветских боеприпасов, которые нам все равно в меньшей степени понадобятся, — добавил глава польского правительства.
По словам Моравецкого на металлообрабатывающем заводе Dezamet в Новой дубе планирует в несколько раз увеличить производство «как можно скорее», так как производительность завода «слишком мала по сравнению с ожиданиями». Польский премьер отметил, что производство боеприпасов для поставок Украине должно быть увеличено.
Он также заявил, что будет убеждать ЕС и, в частности, Францию покупать боеприпасы за пределами союза — к примеру, в Южной Корее. «Секрет Полишинеля в том, что в Европе боеприпасов нет», — заключил он.
Моравецкий в интервью Politico также поделился мнением, что власти Германии не оказали достаточной поддержки Украине. Польский премьер счел, что Берлину следовало бы направить Киеву больше оружия и боеприпасов, так как «это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день».
Ранее, 24 марта, премьер Польши заявил, что Варшава получит от Евросоюза «очень хорошую» компенсацию за поставленное Украине оружие. «До Пасхи компенсация составит до €300 млн. А потом будут очередные €500−600 млн в будущие месяцы», — отметил он.
По данным RMF FM, Польша хочет увеличения европейского Фонда мира, из которого финансируются поставки вооружения на Украину, на €3,5 млрд.