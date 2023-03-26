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Спецоперация на Украине
05:05 (мск), источник: РБК

В Польше заявили, что выставили ЕС счет на €2 млрд за оружие Киеву

Польша выставила Евросоюзу счет на €2 млрд за поставки оружия Украине. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью польской радиостанции RMF FM. Так, €1 млрд польская сторона получит на совместные закупки и финансирование оборонной промышленности и €1 млрд на боеприпасы для Украины, подчеркнул он.

Источник: Reuters

"У нас есть еще немного постсоветских боеприпасов, которые нам все равно в меньшей степени понадобятся, — добавил глава польского правительства.

По словам Моравецкого на металлообрабатывающем заводе Dezamet в Новой дубе планирует в несколько раз увеличить производство «как можно скорее», так как производительность завода «слишком мала по сравнению с ожиданиями». Польский премьер отметил, что производство боеприпасов для поставок Украине должно быть увеличено.

Он также заявил, что будет убеждать ЕС и, в частности, Францию покупать боеприпасы за пределами союза — к примеру, в Южной Корее. «Секрет Полишинеля в том, что в Европе боеприпасов нет», — заключил он.

Моравецкий в интервью Politico также поделился мнением, что власти Германии не оказали достаточной поддержки Украине. Польский премьер счел, что Берлину следовало бы направить Киеву больше оружия и боеприпасов, так как «это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день».

Ранее, 24 марта, премьер Польши заявил, что Варшава получит от Евросоюза «очень хорошую» компенсацию за поставленное Украине оружие. «До Пасхи компенсация составит до €300 млн. А потом будут очередные €500−600 млн в будущие месяцы», — отметил он.

По данным RMF FM, Польша хочет увеличения европейского Фонда мира, из которого финансируются поставки вооружения на Украину, на €3,5 млрд.

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