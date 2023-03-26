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06:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Гондурас и Тайвань разорвали дипотношения

Министерство иностранных дел Гондураса объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Президент Сиомара Кастро ранее поручила начать работу по установлению официальных отношений с КНР. После этого Тайвань также заявил о разрыве отношений с центральноамериканской страной и закрыл ее посольство.

Источник: AP 2022

МИД Гондураса сообщил в Twitter, что разрыв отношений с Тайванем — решение президента. В заявлении отмечается, что Гондурас признает существование только одного Китая и то, что КНР является единственным законным правительством. Ведомство проинформировало частично признанную республику о решении.

МИД Тайваня ранее выражал сожаление в связи с решением Гондураса переключиться на отношения с Китаем. Республика отозвала своего посла.

Китай запрещает своим дипломатическим партнерам устанавливать официальные отношения с Тайванем, который китайские власти считают частью страны. У Тайваня сохраняются дипотношения только с 13 странами.

В последние годы государства Центральной Америки стали отказываться от дипотношений с Тайванем. В 2007 году такое решение приняла Коста-Рика, в 2017-м — Панама, в 2018-м — Сальвадор, а в 2021-м — Никарагуа.

Леонид Уварчев

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