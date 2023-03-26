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06:30 (мск), источник: РБК

Киссинджер счел, что вторая холодная война будет опаснее первой

Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал не ждать, пока Китай «вестернизируется», и назвал Пекин противником Вашингтона. Он отметил, что страны обладают сопоставимыми экономическими ресурсами, чего не было в первую холодную войну.

Источник: AP 2022

Вторая холодная война будет более опасной, чем первая. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью испанской газете Mundo.

По его словам, вторая холодная война может начаться между Китаем и США, которые обладают сопоставимыми экономическими ресурсами. Он отметил, что во время первой холодной войны такого не было.

По его мнению, Пекин и Вашингтон сейчас являются противниками и не стоит «ждать, пока КНР вестернизируется» (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре 2022 года глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с Киссинджером отметил, что начало «новой холодной войны» между Пекином и Вашингтоном станет катастрофой для всего мира.

«США должны вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая», — подчеркнул Ван И, добавив, что Вашингтон рассматривает Пекин в качестве главного конкурента и вызова в долгосрочной перспективе из-за ошибочного восприятия.

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