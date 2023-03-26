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13:07 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что Россия очень дорожит отношениями с Китаем

Президент РФ обратил внимание, что «всегда, на протяжении десятилетий, было много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Москва понимает, в каком мире она живет, и очень дорожит своими отношениями с Пекином, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он обратил внимание, что «всегда, на протяжении десятилетий, было много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот».

«Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими отношениями и уровнем, которые достигли за последние годы», — подчеркнул глава российского государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. Отрывок интервью ведущий опубликовал в своем Telegram-канале.

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