15:52 (мск), источник: BFM.ru
Путин рассказал о поездке в Мариуполь
По словам президента, ему было важно почувствовать настроения горожан.
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Президент России Владимир Путин назвал свою поездку в Мариуполь рабочей и давно назревшей. По его словам, он приехал туда посмотреть, как идут восстановительные работы в новых регионах.
«Одно дело, когда видишь это на бумаге или на экране, другое дело — когда лично», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».
Президент добавил, что ему было важно почувствовать настроения жителей Мариуполя. По словам Путина, находясь за рулем автомобиля, он не нарушал правил. Однако он ехал, не пристегнувшись ремнем безопасности.
«Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — добавил глава государства.
Путин посетил Мариуполь в прошлые выходные. Он прилетел в город на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. В микрорайоне Невский Путин поговорил с горожанами.