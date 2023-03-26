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16:01 (мск), источник: ТАСС

Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Миссисипи из-за торнадо

Такое распоряжение президента предполагает помощь штату со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Источник: AFP 2022

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал в воскресенье распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации в Миссисипи из-за обрушившихся на штат торнадо и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Ранним воскресным утром президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей по ликвидации последствий на территориях, пострадавших от торнадо в период с 24 по 25 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

Распоряжение Байдена предполагает помощь властям Миссисипи со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

В результате обрушившихся в ночь с пятницы на субботу на Миссисипи более десятка торнадо погибли 26 человек, десятки пострадали. Торнадо прошли от границы Луизианы с Миссисипи до Алабамы, оставляя разрушения на своем пути, протяженность которого превысила 161 км. Порывы ветра достигали 35,7 м/с. Местные власти оценивают ущерб от удара стихии.

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