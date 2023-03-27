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Спецоперация на Украине
07:55 (мск), источник: © РИА Новости

Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции, заявили в МИД

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Источник: AP 2022

«Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий», — отметил он.

Тем не менее Москва старается избежать крайних мер, уточнил собеседник агентства.

«Поэтому не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического “апокалипсиса”, к которому может привести раскручивание санкционной спирали. Давайте будем в меру оптимистами и надеяться, что здравый смысл все же возобладает и до западных недружественных элит наконец дойдет мысль о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией», — подчеркнул дипломат.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. ЕС ввел в действие уже десять пакетов рестрикций, последний из которых оценивается в 11,4 миллиарда евро. При этом, по данным Евросоюза, экспорт в Россию сократился почти наполовину по сравнению с 2021 годом, а импорт из нее — практически на 60 процентов.

В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам президента, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

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