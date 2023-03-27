Президент Израиля призвал остановить судебную реформу

Герцог считает, что всем фракциям Кнессета (парламента) необходимо «поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления».
«Обращаюсь к премьер-министру, членам правительства, компаниям и членам коалиции: чувства тяжелые и болезненные… Ради единства с народом Израиля, ради возложенной на нас ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс», — сказал израильский президент.
В декабре господин Нетаньяху вернулся на пост премьера, после чего его правительство анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Она предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Инициатива вызвала недовольство израильтян и привела к протестам, но господин Нетаньяху отказался приостанавливать реформу. Он также отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта за призыв отказаться от реформы, из-за чего акции возобновились.