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08:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Израиля призвал остановить судебную реформу

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительство остановить судебную реформу, которая вызвала массовые протесты в стране. Он заявил, что на фоне продолжающихся протестов безопасность и экономика Израиля оказались под угрозой.

Источник: AP 2022

Герцог считает, что всем фракциям Кнессета (парламента) необходимо «поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления».

«Обращаюсь к премьер-министру, членам правительства, компаниям и членам коалиции: чувства тяжелые и болезненные… Ради единства с народом Израиля, ради возложенной на нас ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс», — сказал израильский президент.

В декабре господин Нетаньяху вернулся на пост премьера, после чего его правительство анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Она предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Инициатива вызвала недовольство израильтян и привела к протестам, но господин Нетаньяху отказался приостанавливать реформу. Он также отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта за призыв отказаться от реформы, из-за чего акции возобновились.

Лаура Кеффер

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