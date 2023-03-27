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12:47 (мск), источник: © РИА Новости

Польша не намерена отдавать Украине все свои истребители МиГ-29

ВАРШАВА, 27 мар — РИА Новости. Польша не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Эта процедура проходит в тайне для того, чтобы она прошла эффективно. Думаю, что мы не будем отдавать все. Точно не в одном транспорте», — сказал дипломат.

По его словам, Минобороны «пока предпочитает держать это дело в секрете», поэтому других подробностей нет.

По последним данным, на вооружении ВВС Польши находятся 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ.

Ранее президент республики Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Позже правительство Словакии анонсировало передачу ВСУ своих истребителей МиГ-29. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что «не исключает» поставок боевых самолетов.

Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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