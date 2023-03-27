Польша не намерена отдавать Украине все свои истребители МиГ-29

«Эта процедура проходит в тайне для того, чтобы она прошла эффективно. Думаю, что мы не будем отдавать все. Точно не в одном транспорте», — сказал дипломат.
По его словам, Минобороны «пока предпочитает держать это дело в секрете», поэтому других подробностей нет.
По последним данным, на вооружении ВВС Польши находятся 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ.
Ранее президент республики Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Позже правительство Словакии анонсировало передачу ВСУ своих истребителей МиГ-29. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что «не исключает» поставок боевых самолетов.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.