Названы шесть удивительных городов на воде со всего мира 25 марта 421 года, 1602 года назад, была основана Венеция
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие подводные снимки года
6В Японии сакура зацвела раньше срока
11:46 (мск), источник: РБК

Патрушев заявил о превращении Украины в военный лагерь стран НАТО

Страны НАТО, передавая Киеву оружие и боеприпасы и обучая украинских военных, хотят «поражения России на поле боя», считает Патрушев. Альянс исключал, что предпримет действия, которые приведут к прямому конфликту с Москвой.

Спецоперация на Украине
Источник: Ministry of Defense of Ukraine

Страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и боеприпасы и обучают военнослужащих ВСУ, сделали из Украины «один большой военный лагерь», заявил в интервью «Российской газете» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По мнению Патрушева, оказание Украине военной помощи со стороны членов Североатлантического альянса и отправка инструкторов означает, что они являются участниками конфликта Москвы и Киева.

Их главной целью секретарь Совбеза назвал добиться «поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения».

Патрушев назвал Соединенные Штаты «чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран». Задача американских властей, по его словам, состоит в том, чтобы «ввести в заблуждение свое население в условиях системного кризиса». В то же время, добавил Патрушев, Россия будет рада, если США «действительно решат двигаться в сторону демократии и перестанут унижать своих союзников — вассалов». Конкретные страны он не назвал.

Военную помощь Украине — поставки оружия, боеприпасов, многих видов военной техники, обучение военнослужащих — оказывают отдельные страны — члены альянса (например, США, по подсчетам The Hill, с февраля прошлого года по январь 2023-го выделили на эти цели $29 млрд);

НАТО только координирует поступающие запросы от Киева и помогает в доставке гуманитарной и нелетальной помощи, отмечается на сайте блока. Руководство альянса также исключает отправку войск НАТО на Украину и введение бесполетной зоны над страной, поскольку «это привело бы силы блока к прямому конфликту с Россией».

Россия считает, что поставки западного оружия Киеву затягивают конфликт и могут привести к его эскалации. Отношения Москвы с Североатлантическим альянсом ухудшились еще до начала военных действий на Украине. В октябре 2021 года Россия приостановила работу постпредства при НАТО и деятельность военной миссии связи и информбюро блока в Москве в ответ на высылку российских дипломатов при альянсе. Генсек Йенс Столтенберг не считает, что отношения нормализуются после окончания вооруженного конфликта.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин отреагировал на отсутствие Полунина на вручении награды
Как изменятся пенсии после 1 апреля
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО