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11:56 (мск), источник: ТАСС

Нетаньяху заявил главе коалиции в парламенте, что намерен приостановить судебную реформу

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник главе действующей правительственной парламентской коалиции, что намерен объявить о приостановке продвижения судебной реформы. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, отмечая, что премьер сделал это заявление после совещания с руководителями парламентских фракций партий, входящих в кабмин.

Источник: Reuters

Ранее, по данным радиостанции, министр финансов и лидер входящей в правительственную коалицию партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич информировал, что не будет продолжать возражать против временной приостановки реализации судебной реформы. Вместе с тем министр национальной безопасности и лидер партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир угрожал в понедельник развалить коалицию в случае, если будет сделана пауза в реформировании судебной системы.

Официальное заявление премьера было запланировано на 10:00 мск, но до сих пор откладывается.

Комиссия Кнессета (парламента) по законодательству утвердила в понедельник ко второму и третьему чтениям ключевой для юридической реформы законопроект об изменении состава комитета по назначению судей. Ранее источник Kan в партии премьера «Ликуд» указал, что заявление о приостановке судебной реформы может последовать только после прохождения этого этапа.

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство немедленно остановить реформирование судебной системы и констатировал крайне напряженную общественно-политическую обстановку в стране на фоне протестов против реформы и столкновений между демонстрантами и полицией.

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