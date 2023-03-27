Нетаньяху заявил главе коалиции в парламенте, что намерен приостановить судебную реформу

Ранее, по данным радиостанции, министр финансов и лидер входящей в правительственную коалицию партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич информировал, что не будет продолжать возражать против временной приостановки реализации судебной реформы. Вместе с тем министр национальной безопасности и лидер партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир угрожал в понедельник развалить коалицию в случае, если будет сделана пауза в реформировании судебной системы.
Официальное заявление премьера было запланировано на 10:00 мск, но до сих пор откладывается.
Комиссия Кнессета (парламента) по законодательству утвердила в понедельник ко второму и третьему чтениям ключевой для юридической реформы законопроект об изменении состава комитета по назначению судей. Ранее источник Kan в партии премьера «Ликуд» указал, что заявление о приостановке судебной реформы может последовать только после прохождения этого этапа.
Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство немедленно остановить реформирование судебной системы и констатировал крайне напряженную общественно-политическую обстановку в стране на фоне протестов против реформы и столкновений между демонстрантами и полицией.