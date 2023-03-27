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13:06 (мск), источник: Газета.Ру

В Кремле ответили на реакцию Запада по размещению ядерного оружия в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не намерен менять позицию по размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии после негативной реакции стран Запада.

Источник: AP 2022

«Планы России такая реакция поменять не может. Президент все объяснил. Здесь добавить нечего», — заявил Песков.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что 1 июля 2023 года завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Российский лидер отметил, что президент Белоруссии давно ставит вопрос о размещении в своей стране тактического ядерного оружия РФ. По словам Путина, в Беларуси уже размещены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие, и ракетный комплекс «Искандер».

В НАТО назвали ядерную риторику России «опасной и безответственной». Министерство иностранных дел Франции призвало Россию пересмотреть решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Министерство иностранных дел Литвы выступило за введение новых санкций в отношении России и Белоруссии в связи с решением РФ разместить тактическое ядерное оружие на белорусской территории.

26 марта представитель Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США не видят признаков размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии.

Дмитрий Лемеш

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