В Кремле ответили на реакцию Запада по размещению ядерного оружия в Белоруссии

«Планы России такая реакция поменять не может. Президент все объяснил. Здесь добавить нечего», — заявил Песков.
25 марта президент России Владимир Путин заявил, что 1 июля 2023 года завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Российский лидер отметил, что президент Белоруссии давно ставит вопрос о размещении в своей стране тактического ядерного оружия РФ. По словам Путина, в Беларуси уже размещены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие, и ракетный комплекс «Искандер».
В НАТО назвали ядерную риторику России «опасной и безответственной». Министерство иностранных дел Франции призвало Россию пересмотреть решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
Министерство иностранных дел Литвы выступило за введение новых санкций в отношении России и Белоруссии в связи с решением РФ разместить тактическое ядерное оружие на белорусской территории.
26 марта представитель Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США не видят признаков размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии.