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17:17 (мск), источник: ТАСС

Spiegel: обещанные правительством ФРГ 18 танков Leopard 2 прибыли на Украину

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Обещанные правительством Германии 18 танков Leopard 2 были доставлены на Украину. Об этом в понедельник сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Спецоперация на Украине
Источник: Bundeswehr

По их информации, примерно через два месяца после принятия властями ФРГ решения о поставке 18 танков Leopard 2 Украине техника была передана Киеву. Последние танки, как пишет Der Spiegel, покинули Германию в конце прошлой недели и теперь были переданы на украинской границе. Около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder также прибыли в зону боевых действий. Однако правительство ФРГ, как указывает издание, держит в секрете точный маршрут поставок оружия из соображений безопасности.

Первоначально Германия обещала поставить Украине 14 танков Leopard 2A6. Однако для танкового батальона (31 танк) набралось недостаточно моделей, и Берлин решил отправить Киеву еще четыре единицы техники.

Танки Leopard будут доставлены на Украину с обширным пакетом вооружения и запасных частей. В течение последних двух месяцев Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) обучал украинских солдат навыкам обращения с техникой. На военном полигоне в Мюнстере в Нижней Саксонии украинские военные также смогли отработать боевые стрельбы из Leopard.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов Вооруженных сил ФРГ. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности.

Leopard 2 считается одним из самых современных боевых танков на мировом рынке вооружений. Однако одной из проблем может быть сложность системы, которая очень требовательна к обслуживанию. Поэтому Германия планирует открыть сервисный центр для ремонта в соседней с Украиной стране.

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