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17:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Путин присвоил гвардейское звание трем армейским подразделениям

Президент России Владимир Путин присвоил гвардейское звание трем подразделениям вооруженных сил (ВС) РФ. Указы главы государства размещены на официальном портале правовой информации.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Почетного гвардейского звания удостоились 346-я отдельная бригада спецназначения (дислоцирован в Кабардино-Балкарии), 25-й отдельный полк специального назначения (базируется в Ставрополе) и 10-я отдельная бригада специального назначения ордена Жукова (дислоцируется в Краснодарском крае). Все они получили звание за «мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий».

Ранее Владимир Путин присвоил почетные гвардейские звания двум воинским подразделениям из Краснодарского края — 77-й зенитной ракетной бригаде и 960-му штурмовому авиационному полку. Сообщалось, что «руководство страны по достоинству оценило высокое боевое мастерство, моральные качества и профессионализм военнослужащих соединений».

Александр Кислов

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