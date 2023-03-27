Владимир Путин присвоил гвардейское звание трем армейским подразделениям

Почетного гвардейского звания удостоились 346-я отдельная бригада спецназначения (дислоцирован в Кабардино-Балкарии), 25-й отдельный полк специального назначения (базируется в Ставрополе) и 10-я отдельная бригада специального назначения ордена Жукова (дислоцируется в Краснодарском крае). Все они получили звание за «мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий».
Ранее Владимир Путин присвоил почетные гвардейские звания двум воинским подразделениям из Краснодарского края — 77-й зенитной ракетной бригаде и 960-му штурмовому авиационному полку. Сообщалось, что «руководство страны по достоинству оценило высокое боевое мастерство, моральные качества и профессионализм военнослужащих соединений».