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18:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Премьер Израиля отложил принятие закона о судебной реформе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и отложил принятие закона о судебной реформе до лета. Об этом пишет Reuters.

Источник: Reuters

В заявлении утверждают, что принятие закона будет перенесено на следующую сессию израильского парламента. Как пишет ТАСС со ссылкой на израильские СМИ, Нетаньяху отложил этот вопрос до лета.

Кризис в Израиле начался из-за проводимой Нетаньяху реформы юридической системы страны. Реформа подразумевает значительное расширение контроля Кнессета (и, соответственно, правящих партий) над судебной ветвью власти.

На фоне этих новостей в Израиле начались стихийные протесты, к которым чуть ли не впервые в истории страны присоединились резервисты. Они не утихают до сих пор.

Следите за развитием темыПротесты в Израиле
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