МИД РФ заявил, что Россия оставляет за собой право обеспечивать свою безопасность

«В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам “стратегическое поражение” рассчитывать и дальше на полное отсутствие каких-либо военно-технических контрмер с нашей стороны в указанной области было наивно. Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников», — подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что в условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести «стратегическое поражение» рассчитывать и дальше на полное отсутствие каких-либо военно-технических контрмер со стороны Москвы в указанной области было бы наивно. «Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников», — заявила она.
Официальный представитель МИД РФ выразила недоумение в связи с неадекватной реакцией ряда западных столиц на решения относительно развития взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере. «Похоже, озабоченность, выражаемая в этом контексте странами Запада, рассчитана на неосведомленную аудиторию, которая не в курсе многолетних упражнений самозваных западных менторов в указанной области», — указала она.
Дипломат напомнила, что именно страны НАТО ввели концепцию так называемых «совместных ядерных миссий» и продолжают ей следовать на протяжении десятилетий.
«В центре данной концепции находится принадлежащее США ядерное оружие, развернутое на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции, а военный персонал этих стран планомерно и все более интенсивно обучается обращению с ядерными вооружениями и участию в операциях по их боевому применению, — рассказала она. — Не является секретом и ведущаяся масштабная модернизация используемых в рамках указанных миссий американских ядерных бомб и их носителей, которая ведет к переходу данного потенциала на новый качественный уровень. При этом совершенно не скрывается откровенно антироссийский характер соответствующих военных программ США и НАТО».
Захарова обратила внимание на «доктринальное понижение Вашингтоном в последние годы порога применения ядерного оружия с переносом фокуса на “ограниченные сценарии” его использования». По его словам, в Москве также с озабоченностью отмечают призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующей инфраструктуры к рубежам Союзного государства России и Белоруссии.
Дипломат констатировала, что все годы российская сторона проявляла максимальную сдержанность. «В духе предпринятых нами в 90-е годы усилий по выводу всех ядерных вооружений из стран бывшего СССР на российскую территорию и переводу их в неразвернутое состояние мы последовательно указывали на необходимость вернуть все ядерное оружие США из-за рубежа и прекратить подключать неядерные страны к отработке его применения. Все это игнорировалось либо прямо отвергалось», — резюмировала Захарова.
Как подчеркнула Захарова, все необходимые решения по обеспечению безопасности Союзного государства России и Белоруссии приняты и будут неукоснительно выполняться.
«В отличие от НАТО, являющейся подчиненным США конгломератом стран, в нашем случае речь идет о Союзном государстве, официально имеющем общую военную доктрину, — отметила она. — Поэтому речь идет о мерах обеспечения безопасности, предпринимаемых Союзным государством на своей собственной общегосударственной территории. Все необходимые решения на этот счет приняты, и они будут неукоснительно выполняться».
Ядерное оружие РФ в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин заявил в субботу, что Россия по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия. Как сообщил российский лидер, 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории.
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