Der Spiegel узнал о планах Германии увеличить военную помощь Украине

Отмечается, что министерство планирует согласовать с комиссией увеличение фонда под названием «Укрепление государств — партнеров в сфере безопасности, обороны и стабилизации», в этом году его размер уже составил €2,2 млрд потраченных средств.
«В связи с большими материальными потерями украинской армии требуются новые поставки материалов», — приводит журнал заявление финансового ведомства.
Согласно информации издания, планируется увеличение на €3,2 млрд, что соответствует той цифре, которую ранее запросило Минобороны. В материале указывается, что военное ведомство использует эти деньги «для оплаты значительной части поставок вооружений на Украину, а также для замены систем, переданных со складов бундесвера».
Помимо этого, Минобороны намерено в ближайшие несколько лет использовать дополнительные €8,8 млрд бюджетных средств для этих же целей.
Der Spiegel сообщает, что, согласно сообщению Минфина, особых вливаний средств требуют поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) системы противовоздушные системы обороны (ПВО), боевые машины пехоты (БМП) и танки, нуждающиеся в обслуживании и поставках снарядов.
При этом во вторник, 28 марта, состоится заседание, на котором профильные отделы бундестага, заведующие бюджетом страны, обсудят, что конкретно будет приобретено для Украины на указанные средства, пишет журнал.
Ранее в этот день Der Spiegel сообщал о прибытии 18 обещанных германских танков на территорию Украины. Известно, что последние танки были отправлены в конце прошлой недели и теперь их благополучно доставили до украинской границы. Также в зону боевых действий прибыло около 40 БМП Marder.
Эту информацию позднее подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, власти Украины получили 18 танков германского производства Leopard 2A6.
24 марта в пресс-службе Минобороны ФРГ сообщили, что власти Германии передали Украине дополнительно три инженерные машины Dachs, 70 пулеметов, а также запчасти для танков Leopard 2 и БМП Marder и сенсоры для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В этот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обрушился на Германию с критикой из-за недостаточного финансирования Украины. Польский глава заявил, что Германия, имея статус самой богатой страны на сегодняшний день, недостаточно помогает Украине: государство должно «послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег».
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.