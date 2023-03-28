Ученые: мужчины готовы платить за шоколад больше, чем женщины Но только если это высококачественный продукт
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
11:02 (мск), источник: ТАСС

Трамп считает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если не удастся урегулировать конфликт. С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в эфире в понедельник.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Трамп высказал предположение о том, что украинский кризис «может быть не разрешен до выборов» президента США в 2024 году, а политика администрации действующего американского лидера Джо Байдена грозит «третьей мировой войной». «Если он не будет разрешен, я смогу сделать это в течение 24 часов при участии [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента РФ Владимира] Путина. Это были бы очень простые переговоры, но я не буду раскрывать их сути, потому что я не смогу воспользоваться этими переговорами, они не сработают», — утверждал Трамп.

«До этого еще полтора года, очень долго. Я не могу представить, что может произойти за это время», — продолжил республиканец.

«Суть в том, что война должна прекратиться, потому что Украину уничтожают», — подчеркнул Трамп, на что ведущий отметил, что от страны «ничего не останется».

Трамп неоднократно заявлял, что президент США Джо Байден своей политикой в отношении Украины, возможно, толкает человечество к третьей мировой войне. Трамп утверждал, что в случае победы на выборах президента США он смог бы за сутки обеспечить урегулирование ситуации на Украине, но ни разу не уточнял, как именно намерен этого добиться.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Действующий американский лидер Джо Байден давал понять, что рассчитывает на переизбрание.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Едва я опубликовал эту песню в соцсети, посыпались восторженные отклики и от украинцев. Но все изменилось буквально за день"
"Я потеряла все, что у меня было. Я потеряла свое место в шоу-бизнесе, а я была самой горячей суперзвездой"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатияТрамп ДональдБайден Джо