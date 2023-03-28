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07:07 (мск), источник: Life.ru

В США решили лишить Китай статуса развивающейся страны

Палата представителей Конгресса США единогласно утвердила законопроект, который предполагает, что Госдеп начнёт работу над лишением Китая статуса развивающейся страны. Об этом сообщает The Hill.

Источник: AP 2022

«Законопроект предписывает госсекретарю “добиваться” изменения статуса КНР… на [статус] страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай», — следует из публикации.

Цель — добиться, чтобы КНР была лишена международных преференций, которые обеспечены статусом развивающейся страны, не получала бы соответствующей помощи.

Подобная практика широко применяется США. Так, в прошлом году Штаты объявили, что впредь не будут считать Россию в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой. А значит, по другой методологии будут рассчитываться пошлины на импорт товаров из РФ.

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