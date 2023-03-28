В США решили лишить Китай статуса развивающейся страны

«Законопроект предписывает госсекретарю “добиваться” изменения статуса КНР… на [статус] страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай», — следует из публикации.
Цель — добиться, чтобы КНР была лишена международных преференций, которые обеспечены статусом развивающейся страны, не получала бы соответствующей помощи.
Подобная практика широко применяется США. Так, в прошлом году Штаты объявили, что впредь не будут считать Россию в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой. А значит, по другой методологии будут рассчитываться пошлины на импорт товаров из РФ.