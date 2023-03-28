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14:31 (мск), источник: ТАСС

Итоги Совбеза ООН по «Северным потокам» и отношения с ФРГ. Темы брифинга Пескова

Реакция Кремля на отказ Совбеза ООН создавать комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках», российско-германские отношения и память об экс-премьере Викторе Черномырдине стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве. С докладом у главы государства будет глава Самарской области Дмитрий Азаров, встреча пройдет в открытом формате. Все остальное носит непубличный характер.

На апрель запланировано заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии. «Повестка дня ВГС, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства». При необходимости там могут рассматриваться вопросы, связанные с безопасностью, особенно в условиях, когда вокруг СГ расположены недружественные государства.

О решении Совбеза ООН по «Северным потокам»

В Кремле «с сожалением» восприняли итоги голосования в Совбезе ООН насчет создания комиссии по расследованию терактов на «Северных потоках». «Мы считаем, что все должны быть заинтересованы в расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей».

«Российская сторона продолжит усилия по тому, чтобы не дать “замотать” эту тему». Конкретные шаги «сейчас, наверное, вряд ли можно конкретизировать». «Мы будем делать все, что в наших силах».

Об отношениях с ФРГ

В целом, эти отношения сейчас оставляют желать лучшего: Германия принимает активное участие в вооружении Украины, в накачке Украины оружием. Германия прямо и косвенно постоянно повышает уровень своей вовлеченности в этот конфликт. Конечно, ничего хорошего подобные действия и решения не сулят.

О Викторе Черномырдине

«Виктор Степанович действительно оставил заметный след в новейшей истории нашей страны. Все помнят его — особенно помнят те, кто так или иначе с ним пересекался по работе».

«Мне не известно о каких-то дополнительных решениях по увековечиванию [памяти об экс-премьере]». «Она и так увековечена». Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Надым имени Виктора Черномырдина, которому 9 апреля могло бы исполниться 85 лет.

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