Итоги Совбеза ООН по «Северным потокам» и отношения с ФРГ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве. С докладом у главы государства будет глава Самарской области Дмитрий Азаров, встреча пройдет в открытом формате. Все остальное носит непубличный характер.
На апрель запланировано заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии. «Повестка дня ВГС, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства». При необходимости там могут рассматриваться вопросы, связанные с безопасностью, особенно в условиях, когда вокруг СГ расположены недружественные государства.
В Кремле «с сожалением» восприняли итоги голосования в Совбезе ООН насчет создания комиссии по расследованию терактов на «Северных потоках». «Мы считаем, что все должны быть заинтересованы в расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей».
«Российская сторона продолжит усилия по тому, чтобы не дать “замотать” эту тему». Конкретные шаги «сейчас, наверное, вряд ли можно конкретизировать». «Мы будем делать все, что в наших силах».
«Виктор Степанович действительно оставил заметный след в новейшей истории нашей страны. Все помнят его — особенно помнят те, кто так или иначе с ним пересекался по работе».
«Мне не известно о каких-то дополнительных решениях по увековечиванию [памяти об экс-премьере]». «Она и так увековечена». Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Надым имени Виктора Черномырдина, которому 9 апреля могло бы исполниться 85 лет.