14:56 (мск), источник: ТАСС
В Самарской области до конца года планируют решить проблему обманутых дольщиков
В регионе осталось ввести в эксплуатацию 11 проблемных объектов.
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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Власти Самарской области планируют решить проблему обманутых дольщиков до конца 2023 года. Сейчас в регионе остаются 11 проблемных объектов, сообщил во вторник губернатор области Дмитрий Азаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Большое внимание уделяем решению вопросов обманутых дольщиков. До конца года планируем с задачей справиться: 95 проблемных объектов мы уже ввели в эксплуатацию, осталось 11. Это сложные объекты, но с задачей справимся — понимаем, что делать и как. Уверен, что получится».
По его словам, в регионе осталось 1,7 тыс. обманутых дольщиков. «Это тоже немало», — заметил Путин.
Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года в Самарской области из реестра долгостроев был исключен 31 объект, что стало рекордным показателем. Таким образом, были удовлетворены права 1,6 тыс. обманутых дольщиков. В 2021 году из единого реестра были исключены 14 домов.