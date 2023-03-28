Ученые: мужчины готовы платить за шоколад больше, чем женщины Но только если это высококачественный продукт
Фоторепортажи
10В Венеции почти пересохли каналы
6В Японии сакура зацвела раньше срока
17:24 (мск), источник: ТАСС

Лавров: Украина всячески демонстрирует готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Украинское руководство демонстрирует готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье, в том числе с применением силы. Россия будет руководствоваться имеющимся у ее военнослужащих мандатом по обеспечению безопасности, заявил во вторник в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Свою крайне негативную, подрывную роль играет и украинское руководство, которое в нарушение своего статуса посредника в формате “5+2” однозначно заняло сторону Кишинева, всячески поддерживает его воинственные устремления, деструктивные устремления по отношению к Приднестровью, роет оборонительные сооружения, фортификационные сооружения между Украиной и Приднестровьем и всячески демонстрирует свою готовность вмешаться в этот процесс, в том числе с применением силы», — сказал министр.

Я еще раз хочу сказать, что Россия несет ответственность за безопасность в Приднестровье в полном соответствии с мандатом, который есть у наших военнослужащих. Мы этим мандатом будем руководствоваться.

Сергей Лавров
министр иностранных дел РФ

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

9 марта Министерство госбезопасности непризнанной республики сообщило о предотвращении теракта, который готовился в отношении должностных лиц Приднестровья, а также посетившей левобережье Днестра делегации ОБСЕ. Организаторы планировали в центре Тирасполя привести в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство. Сообщалось о задержании двух подозреваемых, один из которых уже дал показания. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсия санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Едва я опубликовал эту песню в соцсети, посыпались восторженные отклики и от украинцев. Но все изменилось буквально за день"
"Я потеряла все, что у меня было. Я потеряла свое место в шоу-бизнесе, а я была самой горячей суперзвездой"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Лавров Сергей