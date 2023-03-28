Лавров: Украина всячески демонстрирует готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье

«Свою крайне негативную, подрывную роль играет и украинское руководство, которое в нарушение своего статуса посредника в формате “5+2” однозначно заняло сторону Кишинева, всячески поддерживает его воинственные устремления, деструктивные устремления по отношению к Приднестровью, роет оборонительные сооружения, фортификационные сооружения между Украиной и Приднестровьем и всячески демонстрирует свою готовность вмешаться в этот процесс, в том числе с применением силы», — сказал министр.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.
9 марта Министерство госбезопасности непризнанной республики сообщило о предотвращении теракта, который готовился в отношении должностных лиц Приднестровья, а также посетившей левобережье Днестра делегации ОБСЕ. Организаторы планировали в центре Тирасполя привести в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство. Сообщалось о задержании двух подозреваемых, один из которых уже дал показания. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсия санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.