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02:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Посольство России: США всеми силами мешают расследованию подрывов «Северных потоков»

В посольстве России в США заявили, что заявления администрации США о том, что они полностью доверяют расследованиям других западных стран причин подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», «гроша ломанного не стоят». В посольстве считают, что заявления США — очевидная попытка «спрятаться за действиями союзников» и «сделать все возможное», чтобы не дать ход независимым расследованиям.

Источник: The Danish Armored Forces

«Прозвучавшие от администрации заверения о полном доверии к “тщательным” разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят. Особенно с учетом отказов нашей стране — собственника газопроводов — в допуске к следственным мероприятиям. А также фактической блокировки совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование», — сказано в заявлении посольства, опубликованном в Telegram.

В посольстве добавили, что, по мнению российской стороны, допуск Москвы к расследованиям взрывов на газопроводах и запуск международного расследования — подход, который востребован заинтересованными в наказании виновных в произошедшем.

«Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников. Сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии», — добавили в посольстве.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. 8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором со ссылкой на один источник утверждал, что подрыв инициировали американские власти. Госдепартамент США назвал эти сведения дезинформацией. По информации западных СМИ, к подрыву может быть причастна проукраинская группировка, не связанная с властями Украины. Киев отрицал виновность своих граждан. В Кремле также считают, что к взрывам не причастны частные лица.

27 марта Совбез ООН не поддержал резолюцию России о создании международной комиссии по расследованию подрывов газопроводов. Сегодня, 28 марта, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не будут проводить собственное расследование газопроводов.

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Олеся Павленко

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