Патрушев: около 50 стран участвуют в украинском конфликте на стороне Киева

«На территории государств НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих. Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию “Рамштайн”, участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима», — сказал он на встрече секретарей совбезов стран ШОС в Нью-Дели.
По словам Патрушева, для государств — членов ШОС «предельно важно вести работу по сохранению обычаев и традиций стран, отстаиванию универсальных общечеловеческих ценностей, недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных государств», а также противодействовать санкциям.
«Государства — члены ШОС не понаслышке знакомы с конкретными проявлениями таких деструктивных действий. Один из ярчайших примеров стремления американцев и их сателлитов к мировой гегемонии — спровоцированный ими кризис на Украине», — добавил он.
Контактная группа обороны Украины («формат “Рамштайн”) включает в себя более 50 участников — все страны НАТО, большинство государств Евросоюза, а также союзники западных стран в Африке и Азии. Неформальное название группы связано с местом встреч ее членов — авиабазы ВВС США “Рамштайн” в ФРГ.