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12:04 (мск), источник: © РИА Новости

Патрушев: около 50 стран участвуют в украинском конфликте на стороне Киева

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Порядка 50 стран, входящих в так называемую коалицию «Рамштайн», участвуют в вооруженном конфликте на стороне Украины, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

Спецоперация на Украине
Источник: Ministry of Defence of Ukraine

«На территории государств НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих. Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию “Рамштайн”, участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима», — сказал он на встрече секретарей совбезов стран ШОС в Нью-Дели.

По словам Патрушева, для государств — членов ШОС «предельно важно вести работу по сохранению обычаев и традиций стран, отстаиванию универсальных общечеловеческих ценностей, недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных государств», а также противодействовать санкциям.

«Государства — члены ШОС не понаслышке знакомы с конкретными проявлениями таких деструктивных действий. Один из ярчайших примеров стремления американцев и их сателлитов к мировой гегемонии — спровоцированный ими кризис на Украине», — добавил он.

Контактная группа обороны Украины («формат “Рамштайн”) включает в себя более 50 участников — все страны НАТО, большинство государств Евросоюза, а также союзники западных стран в Африке и Азии. Неформальное название группы связано с местом встреч ее членов — авиабазы ВВС США “Рамштайн” в ФРГ.

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