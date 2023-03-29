МИД России назвал условия урегулирования конфликта на Украине. Среди них — восстановление страны на деньги Запада

Россия открыта «к вменяемым предложениям по мирному урегулированию», но Украина «продолжает делать ставку на военное решение конфликта», сказал Галузин. По его словам, «всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир» на Украине и в Европе возможен при выполнении следующих условий:
Кроме того, как подчеркнул Михаил Галузин, обязательными условиями для прекращения конфликта также являются “демилитаризация и денацификация Украины, защита прав русскоязычных граждан, русского языка и нацменьшинств, свободное трансграничное передвижение с Россией, отмена Украиной и Западом антироссийских санкций и отзыв исков, прекращение судебных преследований в отношении России, ее физических и юридических лиц”.
В ноябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский предложил так называемую «формулу мира» — десять пунктов по урегулированию конфликта, среди которых — вывод российских войск с территории Украины, восстановление территориальной целостности страны, прекращение боевых действий и проведение трибунала над Россией. О поддержке подобного плана, в частности, заявляли Турция и Израиль.
Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что Москва не будет вести диалог с Киевом на условиях, содержащихся в плане Зеленского.
22 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя готовность Китая играть роль в урегулировании украинского кризиса, подчеркнула, что «Россия, в отличие от Украины, никогда не отказывалась от диалога и поиска дипломатических путей урегулирования конфликта». «Дипломатия и урегулирование для нас всегда в приоритете. В данном случае всё было испробовано и исчерпано. Для скорейшего мира нужна лишь политическая воля Запада и его киевских подопечных. Этого мы не наблюдаем», — заявила Захарова.
26 февраля в интервью немецкому изданию Focus премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие сто лет примирение между Россией с Украиной, равно как и сотрудничество двух государств, невозможно.