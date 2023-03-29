Кремль ответил на опасения Киева из-за компромисса при потере Артемовска

«Киевский режим сам расставляет свои приоритеты. Специальная военная операция продолжается. Идут ожесточенные бои за Артемовск. Наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успехов», — сказал Песков журналистам.
Зеленский ранее заявил, что в случае утраты ВСУ контроля над Артемовском, Киев столкнется с международным и внутриполитическим давлением. «Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними [Россией]», — считает украинский президент.
В России, считает Песков, наблюдается «абсолютная консолидация» российского общества вокруг президента и его политики. «Мы видим, что доминирует уверенность, что все цели будут достигнуты», — сказал он.
По словам Пескова, цели России могут достигаться различными путями — политико-дипломатическими или военными. «Для России главное, чтобы были выполнены ее требования, была обеспечена безопасность людей в новых российских регионах и была обеспечена безопасность РФ в более широком контексте», — подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о потенциальной длительности конфликта, Песков ответил: «Если вы имеете в виду войну в широком контексте … это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе и единение вокруг президента».
Бои за Артемовск (Донецкая народная республика) продолжаются с прошлого года.
Изначально Зеленский говорил, что ВСУ не будут защищать город «любой ценой». В то же время в марте он сообщил о принятом решении продолжать оборону Артемовска. По его мнению, отступление украинских сил «откроет России дорогу» в другие крупные города на донецком направлении.
Минобороны России сообщало о контроле над несколькими населенными пунктами близ Артемовска. В начале марта силы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю восточную часть города, говорил основатель военной компании Евгений Пригожин. До этого он заявлял, что Артемовск практически окружен.