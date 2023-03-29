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14:46 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО из Европы

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Ассошиэйтед Пресс пожаловался на нерабочую систему ПВО, полученную от одного из европейских государств.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

По словам украинского лидера, система не сработала и ее «приходилось менять снова и снова». Называть страну, которая поставила комплекс, он не стал.

Кроме того, Зеленский признал, что Украина пока не смогла развернуть американские Patriot.

«По-настоящему у нас их нет», — сказал он.

США объявили о выделении Украине батареи Patriot в декабре. Предполагалось, что поставка займет несколько месяцев. В начале марта американские СМИ писали, что первый комплекс ВСУ уже получили, но в Киеве эту информацию опровергли. Тем временем на военной базе в Оклахоме завершают обучение украинские зенитчики, курс для которых сократили с десяти недель до восьми.

Помимо США, поделиться с Украиной системами Patriot обещали Германия и Нидерланды.

Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит и только затянет страдания украинского народа, а транспорт с оружием станет законной целью для российской армии.

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