Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО из Европы

По словам украинского лидера, система не сработала и ее «приходилось менять снова и снова». Называть страну, которая поставила комплекс, он не стал.
Кроме того, Зеленский признал, что Украина пока не смогла развернуть американские Patriot.
«По-настоящему у нас их нет», — сказал он.
США объявили о выделении Украине батареи Patriot в декабре. Предполагалось, что поставка займет несколько месяцев. В начале марта американские СМИ писали, что первый комплекс ВСУ уже получили, но в Киеве эту информацию опровергли. Тем временем на военной базе в Оклахоме завершают обучение украинские зенитчики, курс для которых сократили с десяти недель до восьми.
Помимо США, поделиться с Украиной системами Patriot обещали Германия и Нидерланды.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит и только затянет страдания украинского народа, а транспорт с оружием станет законной целью для российской армии.