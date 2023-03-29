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16:47 (мск), источник: РБК

Премьер Сербии заявила о солидарности с народом Украины

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о солидарности Белграда с украинским народом. Ее слова опубликованы на сайте представительства Евросоюза в Сербии.

Источник: Crozet / Pouteau

«Сербия выражает солидарность с населением Украины», — заявила Брнабич. Она осудила «любое применение силы, противоречащее международному праву».

28 марта Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. «Мы единственная страна на Западных Балканах, которой удалось выделить и передать этот вид помощи», — отметила премьер-министр. Сербия пообещала передать Киеву оборудование для энергосистемы в январе.

При этом Сербия остается одной из немногих стран в Европе, которая не вводила против России санкции после начала военной операции на Украине.

Президент Александр Вучич объяснял это тем, что Сербия стремится сохранить независимую политику. В начале февраля он допустил, что в какой-то момент Белграду придется изменить позицию, так как на сербские власти давят.

Энергосистема Украины была повреждена из-за российских ракетных ударов. Они начались в октябре прошлого года после теракта на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила Киев.

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