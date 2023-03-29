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19:31 (мск), источник: Ведомости

Медведев призвал нарастить производство боеприпасов

Расход боеприпасов возрос в условиях спецоперации многократно, поэтому промышленность должна увеличить объемы производства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании во время посещения Казанского порохового завода.

Источник: РИА "Новости"

«В условия специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности — полностью и без сбоев обеспечить потребности Вооруженных сил России», — отметил Медведев.

По его словам, необходимо не просто наращивать объемы выпуска этой продукции, но и добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения более современных технологий и новых разработок.

В конце декабря 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о введении новой должности — своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии (ВПК) России. Ее занял Медведев.

Первый заместитель председателя комиссии может создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности комиссии для «рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, и подготовки предложений по их решению».

В комиссию также вошел глава МЧС России Александр Куренков, а экс-глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев — был из нее исключен. В состав коллегии при ВПК вошли председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, замглавы Минэка Максим Колесников, замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и другие.

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Медведев Дмитрий