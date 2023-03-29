Названы пять мостов-рекордсменов со всего мира 29 марта 1998 года в Лиссабоне был открыт самый длинный европейский мост
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
Главное
Главные новости к вечеру 29 марта
21:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Финляндия анонсировала вступление в НАТО в ближайшие дни

Финляндия сможет стать членом НАТО уже на текущей неделе. Об этом в эфире Шведского радио заявил президент страны Саули Ниинистё.

Источник: Reuters

Он пояснил, что в ближайшие дни Турция ратифицирует заявку Финляндии, и после этого исчезнут препоны на присоединение Финляндии к альянсу.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В июле того же года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении двух скандинавских стран. Однако частью альянса они смогут стать только после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. Членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировала только Турция — 27 марта парламент Венгрии согласился на расширение альянса за счет Финляндии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО