21:25 (мск), источник: Lenta.Ru
Финляндия анонсировала вступление в НАТО в ближайшие дни
Финляндия сможет стать членом НАТО уже на текущей неделе. Об этом в эфире Шведского радио заявил президент страны Саули Ниинистё.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Он пояснил, что в ближайшие дни Турция ратифицирует заявку Финляндии, и после этого исчезнут препоны на присоединение Финляндии к альянсу.
Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В июле того же года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении двух скандинавских стран. Однако частью альянса они смогут стать только после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. Членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировала только Турция — 27 марта парламент Венгрии согласился на расширение альянса за счет Финляндии.