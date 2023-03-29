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22:08 (мск), источник: © РИА Новости

Собянин заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Речи о второй волне мобилизации не идет, проводится плановая работа военкоматов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью.

Источник: © РИА Новости

Собянин возглавляет в Госсовете комиссию по государственному и муниципальному управлению, ей поручено налаживать координацию региональных властей с федеральным центром при введении различных уровней реагирования.

«Мне бы кто-нибудь рассказал куда, где, к кому ломятся с повестками по мобилизации, хотя бы одну повестку показали. То, что идет плановая работа военкоматов — понятно, она всегда была. Речь идет о призыве на срочную службу, каждый год, много лет, всю историю, есть осенний, весенний призыв на срочную службу, она никак не связана с СВО, с военной службой. Есть работа военкоматов по уточнению учетных данных — тоже плановая работа. Ничего другого не ведется», — сказал мэр в эфире ТВЦ, отвечая на вопрос ведущего.

Также Собянин отметил, что ни о какой мобилизации в Москве речи не идет.

«Эту историю раздувают провокаторы чистой воды. Люди, которые специально хотят создать панические настроения населения, раскачать общество. Чисто вражеская какая-то работа. Других слов не подберу. Клевета, вранье и провокация», — сказал Собянин.

Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября 2022 года. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

Мобилизованных привлекут к контролю линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Командиров обязали отправлять их в зону спецоперации после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО. Как отмечал 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, 87 тысяч мобилизованных уже направлены в зону спецоперации, остальные продолжают подготовку на полигонах.

В ходе призыва по частичной мобилизации на местах появлялись сообщения о нарушениях — берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее. В связи с этим Путин поручил Генпрокуратуре «незамедлительно реагировать на каждый сигнал», а впоследствии поставил вопрос о модернизации всей системы военкоматов.

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