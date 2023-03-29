29 марта, источник: ТАСС
Президент Молдавии связала решение приднестровского вопроса с ситуацией на Украине
Майя Санду назвала текущую геополитическую ситуацию очень сложной.
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КИШИНЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Молдавия ожидает благоприятных условий в контексте ситуации на Украине для решения приднестровского вопроса. Об этом заявила в среду президент республики Майя Санду в интервью порталу «Голос Бессарабии».
«Геополитическая ситуация сейчас очень сложная. Все зависит от того, когда завершится война на Украине. Считаем, что такая возможность может появиться, когда Украина вернет свои территории. Мы готовимся к такому сценарию», — сказала она, отвечая на вопрос о наличии у Кишинева плана урегулирования.
Президент отметила, что ее страна не может решать приднестровский вопрос самостоятельно. При этом она заверила, что Кишинев выступает за урегулирование «мирными способами» при соблюдении международно признанных границ Молдавии. «Процесс объединения должен вестись таким образом, чтобы сохранить функциональность молдавского государства и проевропейский курс», — уточнила Санду.
Отношения между Молдавией и Приднестровьем заметно охладились после избрания на пост президента Санду, которая сделала несколько жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с лидером непризнанной республики Вадимом Красносельским. После этого в национальный Уголовный кодекс были внесены санкции за сепаратизм, позволяющие привлекать к ответственности любого чиновника в расположенном между Молдавией и Украиной Приднестровье.
На этом фоне Тирасполь начал подготовку ответных мер, а также призвал возобновить переговоры в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, наблюдатели от ЕС и США). Однако в настоящее время посредники отмечают объективные причины бездействия этого механизма в свете ухудшения отношений между Киевом и Москвой.