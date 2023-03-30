00:48 (мск), источник: ТАСС
Эрдоган заявил, что в случае победы на выборах не позволит втянуть Турцию ни в какую войну
Президент Турции также пообещал «более щепетильно относиться к иммиграции».
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АНКАРА, 30 марта. /ТАСС/. Турция не намерена вступать в какую-либо войну, это является частью избирательной кампании действующего турецкого президента Тайипа Эрдогана. О своих планах он рассказал в среду в интервью телеканалу A Haber.
«Во-первых, мы (правящая Партия справедливости и развития — прим. ТАСС) не поведем нашу страну на войну. Во-вторых, мы сохраним институт семьи. В-третьих, мы будем более щепетильно относиться к иммиграции, в основном из Сирии. Мы не станем кормить мигрантов. Если бы не мы, западный клуб втянул бы Турцию в зону войны», — отметил глава государства, говоря о том, какую политику собираются проводить он и его партия в случае победы на предстоящих выборах.
Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая вместе с парламентскими. Для победы в первом туре претенденту на пост главы государства необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшую поддержку в первом. Предыдущие президентские выборы прошли 24 июня 2018 года. Победу на них одержал Эрдоган, набрав 52,6% голосов.
Ожидается, что на этот раз основными соперниками станут председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и действующий президент Турции.