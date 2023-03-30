00:55 (мск), источник: © РИА Новости
В России ограничили выдачу лицензий на оружие
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Подозреваемым или обвиняемым в преступлениях в России не будут выдавать лицензию на приобретение оружия с 30 марта.
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Соответствующий федеральный закон от 29 декабря 2022 года «О внесении изменений в Федеральный закон “Об оружии” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу.
Лицензия на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия не выдается гражданам РФ «подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления».
Закон также запрещает выдавать лицензии на оружие освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение преступления с назначением судебного штрафа или по основаниям, не дающим права на реабилитацию до истечения двух лет после вступления в законную силу соответствующего решения суда.
Основанием для отказа в выдаче лицензии также считается заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности по результатам проверки полиции и (или) ФСБ.