Телесные запахи облегчают признаки социофобии При этом ученые предполагают, что эффект может оказывать просто физическое присутствие другого человека рядом.
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
14Выбраны лучшие подводные снимки года
Главное
Что изменится с 1 апреля
00:55 (мск), источник: © РИА Новости

В России ограничили выдачу лицензий на оружие

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Подозреваемым или обвиняемым в преступлениях в России не будут выдавать лицензию на приобретение оружия с 30 марта.

Источник: © РИА Новости

Соответствующий федеральный закон от 29 декабря 2022 года «О внесении изменений в Федеральный закон “Об оружии” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу.

Лицензия на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия не выдается гражданам РФ «подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления».

Закон также запрещает выдавать лицензии на оружие освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение преступления с назначением судебного штрафа или по основаниям, не дающим права на реабилитацию до истечения двух лет после вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Основанием для отказа в выдаче лицензии также считается заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности по результатам проверки полиции и (или) ФСБ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Молитесь'. Трамп отреагировал на решение Путина
На раздел Украины претендует худший из союзников России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
закон