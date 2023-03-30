Телесные запахи облегчают признаки социофобии При этом ученые предполагают, что эффект может оказывать просто физическое присутствие другого человека рядом.
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
Главное
Что изменится с 1 апреля
04:42 (мск), источник: Известия

Пентагон отказался от закупки гиперзвуковых ракет ARRW

Пентагон отказался от закупок гиперзвуковых ракет ARRW компании Lockheed Martin, которые провалили испытания. Об этом 29 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на помощника главы военно-воздушных сил (ВВС) США Эндрю Хантера.

Источник: Reuters

Отмечается, что соответствующее заявление Хантер сделал на слушаниях в подкомитете конгресса. По его словам, ВВС в настоящее время не намерены проводить закупки гиперзвуковых ракет, известных как ARRW, разработку которых ведет компания Lockheed. Однако Пентагон проведет дополнительные испытания ракет, чтобы собрать больше информации.

Причина этого решения не уточняется.

В этот же день военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что США для получения собственной технологии управляемого гиперзвука необходимы прорывные технологии. Без этого невозможно заставить летающий объект маневрировать и попадать в цель.

Накануне министр ВВС США Фрэнк Кендалл отмечал, что недавние испытания гиперзвукового оружия не имели успеха.

24 марта портал Defence News сообщил, что ВВС США провели 13 марта испытательный пуск прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты Air-Launched Rapid Response Weapon (AGM-183A ARRW) класса «воздух-земля». Отмечалось, что проведенное испытание представляло собой второй запуск боевого прототипа ARRW и было сосредоточено на всесторонних характеристиках оружия.

Тогда же член палаты представителей конгресса США Даг Ламборн заявил, что Вашингтон должен выделить средства на проекты по созданию гиперзвукового оружия, в чем они значительно уступают Китаю. Он добавил, что КНР намерена создавать сотни или тысячи единиц гиперзвукового оружия, в то время как у США нет такого «жизнеспособного наступательного потенциала». Более того, ни у одной страны нет средств для защиты от данной категории вооружения, указал Ламборн.

До этого, 10 марта, специалист по науке и технологиям агентства разведывательного управления минобороны США Пол Фрайштлер заявил, что Россия является единственной страной, разместившей гиперзвуковые комплексы стратегического значения. Он указал, что другие страны разрабатывают возможности, чтобы держать под угрозой Вашингтон.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта