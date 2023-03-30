Телесные запахи облегчают признаки социофобии При этом ученые предполагают, что эффект может оказывать просто физическое присутствие другого человека рядом.
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
Главное
Что изменится с 1 апреля
05:41 (мск), источник: © РИА Новости

США игнорируют ситуацию в Киево-Печерской лавре, заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. США должны обратить внимание на ситуацию в Киево-Печерской лавре, а не заниматься морализаторством о демократии, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Источник: © РИА Новости

«Американцам следует набраться мужества и перейти от морализаторства на “Саммите за демократию” к конкретным шагам для прекращения богохульства и гонений на православных», — говорится в распространенном комментарии Антонова.

Он заявил, что «нарастающее с каждым часом ущемление прав верующих на фоне гонений на послушников Киево-Печерской лавры вызывает тревогу».

«Травля монахов происходит в то время, когда Вашингтон проводит “Саммит за демократию”, на котором звучат лозунги о необходимости соблюдения свободы личности, слова, совести и вероисповедания. Отсутствие реакции на чудовищные деяния киевских властей противоречит его декларируемым целям. Чем является молчание участников мероприятия в связи с дискриминацией насельников монастыря? Это безразличие, двойные стандарты или подтверждение слепого следования установкам США?» — добавил он.

Он подчеркнул, что на «саммит за демократию» позвали Владимира Зеленского, который и устроил «вакханалию беззакония ради раскола православного мира».

«Разве здесь не знают, что на Украине уже давно выдавливаются священнослужители, проводятся унизительные обыски в храмах, захватываются соборы, притесняются верующие, которым грозят физической расправой и лишением гражданства», — отметил посол.

Дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.

Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Митрополит Павел заявил, что разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда и до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут лавру.

Гонение на каноническую УПЦ к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций ПЦУ — конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств «антиукраинской деятельности».

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении канонической Украинской православной церкви.

Справка
Выселение монахов из Киево-Печерской лавры. Что об этом известно

Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) собрались утром 29 марта на молитву в Печерской обители, находящейся на территории Киево-Печерской Лавры, в знак протеста против принудительного выселения из нее монахов. «Тысячи верующих, которых не может вместить ни один из храмов нижней лавры, пришли на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам», — сообщается в Telegram-канале УПЦ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Молитесь'. Трамп отреагировал на решение Путина
На раздел Украины претендует худший из союзников России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия