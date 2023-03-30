США игнорируют ситуацию в Киево-Печерской лавре, заявил Антонов

«Американцам следует набраться мужества и перейти от морализаторства на “Саммите за демократию” к конкретным шагам для прекращения богохульства и гонений на православных», — говорится в распространенном комментарии Антонова.
Он заявил, что «нарастающее с каждым часом ущемление прав верующих на фоне гонений на послушников Киево-Печерской лавры вызывает тревогу».
«Травля монахов происходит в то время, когда Вашингтон проводит “Саммит за демократию”, на котором звучат лозунги о необходимости соблюдения свободы личности, слова, совести и вероисповедания. Отсутствие реакции на чудовищные деяния киевских властей противоречит его декларируемым целям. Чем является молчание участников мероприятия в связи с дискриминацией насельников монастыря? Это безразличие, двойные стандарты или подтверждение слепого следования установкам США?» — добавил он.
Он подчеркнул, что на «саммит за демократию» позвали Владимира Зеленского, который и устроил «вакханалию беззакония ради раскола православного мира».
«Разве здесь не знают, что на Украине уже давно выдавливаются священнослужители, проводятся унизительные обыски в храмах, захватываются соборы, притесняются верующие, которым грозят физической расправой и лишением гражданства», — отметил посол.
Дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Митрополит Павел заявил, что разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда и до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут лавру.
Гонение на каноническую УПЦ к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций ПЦУ — конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств «антиукраинской деятельности».
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении канонической Украинской православной церкви.