Ученые считают, что Стоунхендж не является древним календарем Одно из самых загадочных сооружений, существовавших за всю историю человечества
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
Главное
Что изменится с 1 апреля
06:52 (мск), источник: ТАСС

Япония выделила Украине $470 млн гуманитарной помощи

Средства пойдут, в частности, на приобретение оборудования для разминирования и расчистки завалов, уточнили в японском МИД.

Источник: Reuters

ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение выделить Украине очередной пакет гуманитарной помощи на общую сумму $470 млн. Об этом в четверг сообщил МИД Японии.

Подчеркивается, что средства пойдут, в частности, на приобретение оборудования, необходимого для проведения разминирования и расчистки завалов, а также на восстановление инфраструктуры, включая связанную с сельскохозяйственной промышленностью Украины. Выделенные деньги также пойдут на восстановление энергетической системы страны, пострадавшей в результате боевых действий.

«Япония в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7, продолжит поддерживать и быть рядом с народом Украины, столкнувшимся с трудностями», — говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

Общий объем гуманитарной помощи, которую Токио за прошедший год направил Киеву, превышает $1,6 млрд.

Справка
Выселение монахов из Киево-Печерской лавры. Что об этом известно

Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) собрались утром 29 марта на молитву в Печерской обители, находящейся на территории Киево-Печерской Лавры, в знак протеста против принудительного выселения из нее монахов. «Тысячи верующих, которых не может вместить ни один из храмов нижней лавры, пришли на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам», — сообщается в Telegram-канале УПЦ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лавров рассказал, что недавно ответил Зеленский, когда его спросили, что он думает о людях, которые находятся в Донбассе
"Мы обнаружили свежие следы, затем неподалеку заметили вооруженного украинского бойца, который после предложения сдаться стал стрелять из автомата"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
благотворительность