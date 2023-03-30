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13:02 (мск), источник: Forbes

Минпромторг вернул льготные автокредиты для медиков и участников «спецоперации»

Минпромторг объявил о возобновлении программы льготных автокредитов — она будет действовать для медиков, работников сферы образования, участников «спецоперации» и членов их семей. Программа распространяется на автомобили российского производства стоимостью до 2 млн рублей и позволяет получить скидку в 20% на первоначальный взнос. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Согласно ему, программа продолжит работать для «граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке»: медиков, работников сферы образования, а также участников «военной спецоперации»* на Украине (мобилизованных, контрактников и добровольцев) и членов их семей.

Программа распространяется на автомобили российского производства стоимостью до 2 млн рублей. Ее участники получат скидку в размере 20% (25% для жителей Дальневосточного федерального округа) на первоначальный взнос по кредиту. При покупке выпущенного в России электромобиля скидка составит 25%, но не более 625 000 рублей.

Льготный кредит можно будет оформить в банках ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Росбанк, Газпромбанк, Драйв клик банк, Генбанк, Российский национальный коммерческий банк, Кредит Европа Банк, Быстробанк, ОТП Банк и РН Банк.

В ноябре прошлого года Минпромторг сообщил о продлении льготного автокредитования на 2023 год, указав, что в проекте бюджета на текущий год на программу заложено 5 млрд рублей.

Однако в начале февраля Autonews со ссылкой на дилерские центры написало, что в России перестали выдавать льготные кредиты на автомобили. В нескольких автосалонах изданию сообщили, что так и не получили от Минпромторга ожидаемой компенсации денег, в других заявили, что программу переориентируют исключительно на электромобили.

Глава Минпромторга Денис Мантуров позднее опроверг эту информацию, отметив, что в 2023 году «будут сохраняться основные те сегменты автомобилей, доступных для льготного автокредитования, которые сегодня есть», но допустил корректировку «параметров по стоимости или предоставляемой скидке».

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