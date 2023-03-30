Рогов сообщил, что ВСУ накапливают силы у линии соприкосновения в Запорожской области

«Касательно линии боевого соприкосновения — о накоплении сил ВСУ сообщают везде: и в Орехове, и районе Каменского, в районе Степногорска, и на большем удалении от линии соприкосновения, например в Камышевахе. Идет накопление и личного состава, и техники, и боеприпасов, и горюче-смазочных материалов. [Накопление] ГСМ говорит о том, что они не будут стоять на месте», — сказал Рогов.
Он добавил, что в последние дни на контролируемой Киевом части Запорожской области наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом. «Это делается намеренно, боевики Зеленского прекрасно знают о нелояльности местного населения и делают все возможное, чтобы люди не могли сообщить о том, что происходит, например, о переброске техники. Не секрет, что мы получаем массу информации для корректировки огня и нанесения ударов с временно оккупированной режимом Зеленского территории области», — пояснил Рогов.
27 марта он заявил ТАСС, что ВСУ сосредоточили на запорожском направлении до 75 тыс. человек уже после попытки наступления 23 марта, которая была сорвана российскими силами, уничтожившими до 400 боевиков.
Ранее Рогов сообщал ТАСС, что украинские силовики готовят наступление на Мелитополь с целью выйти к Азовскому морю и рассечь сухопутный коридор в Крым, пути снабжения сил РФ и населения на полуострове. По его оценке, ВСУ будут готовы к активным действиям на запорожском направлении в конце марта — начале апреля.
Министр обороны Украины Алексей Резников в опубликованном 29 марта интервью польскому изданию «Газета выборча» заявил, что ВСУ заканчивают подготовку к проведению нескольких «контрударов», однако в настоящее время их проведение невозможно в том числе из-за погодных условий.